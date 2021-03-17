العمل النيابية: اعداد العراقيين تحت خط الفقر وصلت لأرقام انفجارية

2021/03/17 | 19:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت لجنة العمل النيابية، الثلاثاء، عن تزايد أعداد نسب الفقر في العراق الى اعداد انفجارية، مبينة ان من يقود اقتصاد البلد يتوجه به لى الهاوية.

وقال رئيس لجنة العمل رعد الدهلكي لـ/المعلومة/ ان “اكثر من مليون شخص تحت خط الفقر من الذي يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية ووجود طلب من وزير العمل لشمول مليون و600 الف اخرين من الفقراء يسعى لشمولهم”.

واضاف ان “هذه الارقام تكشف زيف التصريحات المتضاربة وتؤكد حجم الفقر في البلاد”، مشيرا الى ان “اعداد من هم تحت خط الفقر في العراق وصلت الى اعداد انفجارية وبشكل كبير”.

واوضح الدهلكي ان “سبب ارتفاع نسبة الفقر يعود الى عدم استلام الملف الاقتصادي من قبل اصحاب الاختصاص واغلبهم من الاحزاب والوساطات”، مشيرا الى ان “من يديرون الاقتصاد العراقي يتوجوهن بالبلاد الى الهاوية”.انتهى25و

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