تركيا.. مدع عام يطلب من المحكمة العليا حظر حزب الشعوب الديموقراطي

2021/03/17 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم مدع عام تركي، الأربعاء، التماسا إلى المحكمة العليا للمطالبة بحظر حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد، لاتهامه بأنشطة "إرهابية"، على ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية.

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