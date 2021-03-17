2021/03/17 | 19:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل حرص الوزارة على الاسراع بتنفيذ اتفاق التعاون المشترك لاستثمار الغازالمصاحب والحر والطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من العراق مع شركة توتال الفرنسية.واشاد خلال لقائه وفد الشركة الذي ضم كلا من لوران فيفيرا ودنيا الجلبي بتعاون أدارة الشركة العالمية مع الوزارة بتنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية والتنموية .واوضح ان : هذا اللقاء يأتي لمتابعة مذكرة الاتفاق المبدئي والتعاون المشترك لتنفيذ عدد من مشاريع أستثمار الغاز المصاحب في أرطاوي والانبار وديالى ، ومشاريع أستثمارالطاقة الشمسية في عدد من محافظات وسط وجنوب العراق .وتم خلال اللقاء مراجعة نماذج العقود التجارية المقترحة لتنظيم العمل والتعاون المشترك ، فضلاً عن بحث دعم وتمويل "توتال" لمشاريع النهوض بالبنى التحتية للقطاع النفطي.واعرب الوزير عن أمله في تنفيذ الاتفاقات والعقود التي تهدف الى الاستثمار الامثل للثروة الوطنية ، وتحقيق خطط الوزارة في استثمار الغاز والنهوض بقطاع التصفية والبنى التحتية./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يبحث مع وفد شركة توتال العالمية الاسراع في تنفيذ جدول برنامج التعاون المشترك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يبحث مع وفد شركة توتال العالمية الاسراع في تنفيذ جدول برنامج التعاون المشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).