همام الشماع يؤكد اهمية تغطية العجز قبل الاستثمار مهما يكن سعر برميل النفط 

2021/03/17 | 19:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد مستشار رئيس مجلس النواب للشؤون الاقتصادية همام الشماع اهمية تغطية العجز قبل الاستثمار مهما يكن سعر برميل النفط وارتفاعه خلال الفترة المقبلة.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : مهما يرتفع سعر برميل النفط فعلي المعنيين تغطية العجز الكبير قبل التخطيط لمشاريع استثمارية .واضاف الشماع ان : العجز الكبير مكلف بفوائده الداخلية او الخارجية لذلك يجب تغطيته والانتهاء منه او حتى الوصول به لمستويات متدنية.وعن الموازنة اوضح ان : التوافق سيكون سيد الموقف لاقرارها خلال الايام المقبلة ./انتهى3

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