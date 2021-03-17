بالصور.. رئيس أركان الجيش الباكستاني يصل الى النجف

2021/03/17 | 19:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس اركان الجيش الباكستاني الفريق قمر جاويد باجوا، الى محافظة النجف، اليوم الأربعاء....

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