2021/03/17 | 19:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص سومو تنفي ملكيتها لشحنة نفطية احتجزتها أمريكا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سومو تنفي ملكيتها لشحنة نفطية احتجزتها أمريكا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سومو تنفي ملكيتها لشحنة نفطية احتجزتها أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).