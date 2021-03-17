تربية ذي قار: وجهنا طلباً بتأجيل امتحانات نصف السنة.. القرار من صلاحية جهتين

2021/03/17 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

علقت مديرية تربية محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، على مطالبات الطلبة بتأجيل أمتحانات نصف السنة والتي حددت وزارة التربية موعدها يوم 20 آذار الجاري.

وقال مدير إعلام تربية المحافظة بدر جواد في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "بعد التظاهرات التي نظمها بعض التلاميذ صباح اليوم استلمنا وبشكل رسمي مطالبهم والمتعلقة بتأجيل موعد الامتحانات المقررة وتحديد موعد خاص".واضاف، ان "مديرية التربية وبكتاب رسمي أرفقت طلب المتظاهرين وأرسلته إلى وزارة التربية، حيث إن القرار مرتبط بالوزارة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وليس بالمديرية".

وكان المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق قال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول ستبدأ يوم الـ20 من آذار الحالي، حيث ستنتهي امتحانات المرحلة الابتدائية في الـ29 من شهر آذار، فيما تنتهي امتحانات المراحل الثانوية في الـ31 من الشهر الحالي ولا يوجد اي تمديد".

وأضاف أن "موعد تحديد امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول ليس مفاجئا، حيث ان الوزارة وجهت قبل الـ18 من شباط الماضي بمراجعة مواد نصف السنة خصوصاً أنه تم تحديد الامتحانات في الـ20 من شباط الماضي الا انه تم اصدار قرار بتعليق الحضور في المدارس والابقاء على التعليم الالكتروني، الأمر الذي دفع الوزارة مطالبة جميع الكوادر التدريسية بالمراجعة الالكترونية للفصل الأول والكورس الأول للاستعداد الى امتحانات نصف السنة متى ما سمحت الفرصة".

وكانت وزرة التربية اعلنت أمس الثلاثاء، عن تحديد الـ20 من الشهر الجاري موعدا لاجراء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول.

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