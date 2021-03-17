مسؤول بالصحة تضع شرطاً مقابل تخفيف إجراءات الحظر

2021/03/17 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكدت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح، ، أن تخفيف الإجراءات الوقائية فيما يخص الحظر الشامل أو الجزئي مرهون بالموقف الوبائي، فيما أشارت إلى أن اتخاذ قرار بشأن الحظر بنوعيه القرارات من اختصاص اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وقالت ربى فلاح، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة جاءت على أثر ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد"، مؤكدة أن "الغرض منها هو التزام المواطن بالإجراءات الوقائية لكسر سلسلة انتشار الجائحة".

وأضافت فلاح، أن "عدم التزام المواطنين بتلك الإجراءات والاستهانة بخطورة الفيروس يؤدي إلى ارتفاع نسب الإصابات"، مبينة أن "الإجراءات الوقائية تأتي للحفاظ على سلامة المواطنين".

وبينت عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة، أن " قرارات تشديد أو تخفيف الحظر أو اعتماد الحظر الجزئي فقط، تعتمد على الموقف الوبائي اليومي وعدد الإصابات، وهي من اختصاص اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وقررت لجنة الصحة والسلامة الوطنية أمس الثلاثاء ، تقليل أيام الحظر الشامل ليومين فقط هما الجمعة والسبت ، مع فرض حظر جزئي في بقية أيام الأسبوع يبدأ في تمام التاسعة مساءً وحتى الخامسة فجراً ، مع السماح بعودة العمل في المطاعم والمقاهي شريطة الالتزام بالإجراءات الصحية للتعامل مع خطر كورونا.

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