2021/03/17 | 19:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة الكمارك، الاربعاء، ضبط (٥) شاحنات تحمل مواد مخالفة من قبل تحريات المنطقة الشمالية.وقالت في بيان انه “قام موظفي قسم التحريات ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الشمالية اليوم الأربعاء ٢٠٢١/٣/١٧ بضبط (٥) شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة لضوابط الأستيراد” .وأوضحت الهيئة العامة للكمارك أن “الشاحنات تحمل (سائل لمبردات الحرارة و الراديترات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط (5) شاحنات تحمل مواد مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط (5) شاحنات تحمل مواد مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).