محلل: الحكومة الحالية مستمرة بدعم من واشنطن

2021/03/17 | 19:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

اكد المحلل السياسي، عادل مانع، الاربعاء، ان”بيان الحكومة بشأن خرق السيادة من قبل الامريكان والاتراك ضعيف ومخجل ويحمل عدة اوجه بل انه لا يرتقي لمستوى الدولة العراقية والمؤسسة الامنية”.

واضاف، ان” جميع بيانات الحكومة الصادرة بشأن الانتهاكات التي تتعرض لها القوات الامنية والحشد الشعبي والفصائل المنضوية تحت الحشد غير واضح وربما قد يكون صادر تحت الضغط”

ونوه الى ان” الحكومة الحالية ماضية بامضاء الاجندة الامريكية وتواجدها قد يكون بدعم اميركي ولولاه لما استمرت على الاطلاق”.

اشار الى ان” صمودها طوال هذه الاشهر على الرغم من الضغط الشعبي والسياسي الرافض لا يحتمل الا موقف واحد وهو مساندة واشنطن لها”.انتهى / 25ر

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