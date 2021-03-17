وزير النفط يبحث مع وفد شركة “توتال” الفرنسية استثمار الغاز المصاحب والطاقة الشمسية

2021/03/17 | 19:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث وزير النفط إحسان عبدالجبار، الأربعاء، تنفيذ اتفاق التعاون المشترك لاستثمار الغاز المصاحب والطاقة الشمسية مع شركة “توتال” الفرنسية. وأكد الوزير خلال استقباله وفد الشركة الفرنسية، وفق بيان صادر عن الوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “حرص الوزارة على الاسراع بتنفيذ اتفاق التعاون المشترك لاستثمار الغاز المصاحب والحر والطاقة الشمسية في مناطق …

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