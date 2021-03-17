المقاربة الأمنية ضد أساتذة أفواج الكرامة تنهي دعاية حقوق الإنسان - المهدي بوتمزين

2021/03/17 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المهدي_بوتمزين يعود أساتذة المغرب أفواج الكرامة, الذين فرض عليهم نظام تشغيل رجعي و كولونيالي, إلى التظاهر مجددا في شوارع العاصمة المغربية أمام وزارة التربية الوطنية باعتباراها الوزارة الوصية و أمام البرلمان كمؤسسة ممثلة لموقف الشعب , إلا أن المقاربة الأمنية التي نهجها المخزن المغربي يومي 16 و 17 من الشهر الجاري , توثق حقيقية و عمق فكر المؤسسة الأمنية التي تشتغل بمكانيزمات مهترئة و مهلهلة, يتحكم فيها كليا من ......





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