دائرة الوعي الجهنمية - عبدالله عطية شناوة

2021/03/17 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة هل مستويات الوعي الراهنة في العراق وفي عموم المجتمعات العربية، تؤهل هذه المجتمعات لبناء منظومة سياسية ـ اجتماعية متقدمه تتجاوز منظومة الأستبداد؟أزعم ان الأجابة على هذا السؤال، وأساسه البحث في علاقة الوعي بالديمقراطية، تحتل موقعا مركزيا فيما يتصل بتجارب مجتمعاتنا وصراعاتها من أجل حل مهام الحاضر ورسم ملامح المستقبل.



ودون الوصول الى أجابة سليمة عليه سنواصل أجترار ذات الراي عن عدم أهلية المجتم ......





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