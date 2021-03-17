2021/03/17 | 19:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التربية تعلن تعطيل الامتحانات ليوم الاحد المقبل » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 19:49

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