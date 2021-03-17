التربية الاتحادية تعلن تأجيل الامتحانات بمناسبة نوروز

2021/03/17 | 19:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية الاتحادية، ان يوم الاحد الموافق 21 آذار عطلة رسمية ، وذلك بمناسبة احتفالات ابناء شعبنا الكوردي باعياد نوروز .

وذكرت الوزارة في بيان، انه يتوجب على الادارات المدرسية كافة اعتبار يوم الأحد عطلة رسمية عند وضع الجداول الامتحانية وذلك احتفاءً بأعياد نوروز.

هذا وتمنت الوزارة ان يعم الامن والسلام في ربوع بلدنا الحبيب وان يحقق طلبتنا الاعزاء التفوق والنجاح في مسيرتهم التعليمية .

يذكر ان امتحانات نهاية الكورس الأول ونصف السنة ستنطلق يوم السبت المصادف 20 من شهر آذار الجاري .

PUKmedia اعلام وزارة التربية

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