السليمانية.. اعتقال امرأة وتسعة متهمين بالمخدرات

2021/03/17 | 19:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات اسايش غرب السليمانية امرأة وتسعة اشخاص اخرين بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وذكر القسم الاعلامي لمديرية اسايش غرب السليمانية في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الاربعاء، انه من اجل منع وانتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تم خلال شهر واحد اعتقال 10 اشخاص من قبل قوات اسايش غرب السليمانية.

واشار البيان الى ان جميع المعتقلين كورد ومن سكنة مناطق مختلفة في اقليم كوردستان، فقط المرأة المعتقلة من الجنسية العربية ومن اهالي محافظة صلاح الدين.

واضاف البيان، ان المواد التي تعاطاها المعتقلين من نوع (كريستال والحشيش).

وتم توقيف المتهمين جميعا بقرار قاضي التحقيق في محكمة جمجمال وفق المادة 30 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في اقليم كوردستان.

PUKmedia مديرية اسايش غرب السليمانية

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