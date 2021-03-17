الكمارك تعلن ضبط شاحنات محملة بمواد مخالفة

2021/03/17 | 19:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء، ضبط (٥) شاحنات تحمل مواد مخالفة من قبل تحريات المنطقة الشمالية.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “موظفي قسم التحريات ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الشمالية تمكنوا اليوم، من ضبط (٥) شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة لضوابط الأستيراد”.وأوضحت، أن “الشاحنات تحمل …

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