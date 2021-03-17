غوغل تحذف أكثر من 99 مليون “محتوى خبيث”

2021/03/17 | 19:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أصدرت شركة غوغل، عملاق الصناعات التكنولوجية، تقريرا جديدا كشف عن حظر أكثر من 99 مليون محتوى خبيث.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن هذا الكم الضخم من المحتوى حذفته غوغل في عام 2020، لكونه محتوى خبيث مرتبط بمرض “كوفيد-19″، بما في ذلك إعلانات “العلاجات المعجزة” وجرعات اللقاح المزيفة.

وكشف التقرير مدى صعوبة العمل لمواكبة “الجهات الفاعلة السيئة” التي تبحث عن طرق جديدة لخداع الأشخاص عبر الإنترنت.

وكانت الشركة قد عالجت التلاعب في أسعار المنتجات المطلوبة مثل معقم اليدين والأقنعة والسلع الورقية، إضافة إلى الإعلانات التي تروّج للعلاجات الخاطئة.

من جانبه، صرح سكوت سبنسر، نائب رئيس غوغل لخصوصية وأمان الإعلانات، “لقد طورنا استراتيجيتنا التنفيذية للبدء في السماح لمقدمي الخدمات الطبية والمنظمات الصحية والحكومات المحلية والشركات الموثوقة بعرض التحديثات المهمة والمحتوى الموثوق مع الاستمرار في منع الانتهاكات الانتهازية”.

في سياق متصل، أعلنت منصة تصفح مقاطع الفيديو الأشهر “يوتيوب” عن حذفها 30 ألف مقطع فيديو مرتبطة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأوضحت “يوتيوب”، بحسب ما نشره موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أن مقاطع الفيديو جميعها تقدم ادعاءات كاذبة حول لقاحات “كوفيد 19”.

تأتي عمليات الإزالة تلك بعد 6 أشهر من قيام شركة “غوغل” بتحديث سياساتها، لأول مرة، لمعالجة المعلومات الخاطئة حول لقاحات “كورونا”.

قبل أكتوبر/ تشرين الأول، كان لدى “يوتيوب” سياسة معلومات مضللة عامة بشأن فيروس كورونا، لكن تلك لم تتناول اللقاحات تحديدًا.



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