2021/03/17 | 19:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تعطل الامتحانات يوم الاحد المقبل احتفاء بعيد نوروز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/17 | 19:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعطل الامتحانات يوم الاحد المقبل احتفاء بعيد نوروز) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعطل الامتحانات يوم الاحد المقبل احتفاء بعيد نوروز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).