عام على الكورونا: استنتاجات أولية - سليم زاروبي

2021/03/17 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سليم_زاروبي بدأت الحياة في بعض الدول بالعودة إلى مجاريها الطبيعية بعد حوالي العام من الدخول إلى الحجر الصحي لأول مرة بسبب مرض الكورونا.



هناك شعور عام بالتفاؤل الحذر من أننا ابتدأنا نرى النور في نهاية نفق أزمة الكورونا المقيت.



من الجدير أن نقيّم بشكل أولي ما تعلمناه من هذه الفترة:1. على الرغم من أن هذه السنة كانت قاسية علينا جميعا، وبالذات على هؤلاء الذين مرضوا أو فقدوا أعزاء لهم لهذا المرض اللعين، إلا ......





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