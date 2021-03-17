إنستغرام يتّبع سياسة جديدة لحماية خصوصية الأطفال والمراهقين

2021/03/17 | 20:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلن القائمون على "إنستغرام" أن التطبيقات والصفحات التابعة له ستحصل على ميزات وسياسات جديدة ستحمي خصوصية الأشخاص غير البالغين.

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