2021/03/17 | 20:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المشتبه به في إطلاق نار استهدف، الثلاثاء، ثلاثة صالونات تدليك مخلفا ثمانية قتلى بمنطقة أتلانتا، أن هجماته لم تكن بدوافع "عنصرية"، وأنه قد يكون يعاني من "إدمان جنسي"، وفق ما أعلنت الشرطة الأميركية الأربعاء.

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