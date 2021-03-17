العراق يطلب عرض ملف استضافة “خليجي 25” للتصويت

2021/03/17 | 20:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

كشفت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، انها طالبت بعرض ملف استضافة كأس الخليج “خليجي 25” للتصويت في الاتحاد الخليجي.

وقال نائب رئيس الهيئة التطبيعية شامل كامل في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الاتحاد الخليجي بكرة القدم، عقد اجتماعا الكترونياً اليوم بشأن استضافة بطولة خليجي 25”.

واوضح ان “التطبيعية طلبت بعرض ملف العرق للتصويت في الهيئة العامة للاتحاد الخليجي”، مبيناً ان “ردود الافعال كانت ايجابية من قبل جميع اعضاء الاتحاد”.

يذكر ان الاتحاد الخليجي يدرس عدة ملفات لاقامة البطولة في نهاية العام الحالي.



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