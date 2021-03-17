نيازي اوغلو يطالب البرلمان بتشريع قانون استحداث محافظات جديدة

2021/03/17 | 20:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالب مقرر مجلس النواب السابق نيازي معمار اوغلو البرلمان بتشريع قانون استحداث محافظات جديدة .وتساءل عبر الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : أَهلْ يُعقل منذ عام 1976 لم تستحدث محافظه في العراق رغم النمو السكاني والعمراني لكي تتحكم هذه الاقضيه بخدماتها وامورها؟ علما في كل الدول تبدأ استحداث محافظات كل عشر سنوات .وهل يعقل ربط مصير سكان ثماني او تسع اقضيه بمركز محافظة ؟ وهل يعقل جعل مساحة محافظه بخمس العراق او سدس او ثمن او عشر العراق ؟./انتهى3

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