وزيرة الهجرة: اعادة تأهيل البنى التحتية لها الاثر الكبير في عودة العوائل النازحة الى ديارها

2021/03/17 | 20:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين رئيسة اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين ايفان فائق جابرو ان اعادة تأهيل البنى التحتية لها الاثر الكبير في عودة العوائل النازحة الى ديارها .وقالت جابرو خلال ترؤسها اجتماع اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين الذي عقد في مبنى وزارة الكهرباء بحضور وزيرها ماجد مهدي الإمارة بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم:" ان قضية إعمار المناطق المحررة من تنظيمات داعش الإرهابية وإعادة تأهيلها تعد إحدى الملفات الرئيسية الأخرى التي توليها الحكومة اهتماما خاصة لأنها السبيل الى عودة العائلات النازحة الى مناطقها الاصلية وانهاء ملف النزوح " .وأوضحت الوزيرة انه :" رغم عودة العديد من النازحين إلى ديارهم ، الا أن معدل عودة من تبقى منهم قد تباطأ نسبيا بسبب التحديات الاجتماعية الناتجة عن قلة الخدمات العامة كالكهرباء والماء والدور المهدمة ، إلى جانب المشاكل العشائرية " ، مشيرة إلى " ان هذه المخاوف تظل عقبة رئيسية وعائقاً أمام عودة النازحين "./انتهى2

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