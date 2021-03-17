تحقيق فرنسي بشأن انتهاك

2021/03/17 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت هيئة حماية البيانات الشخصية في فرنسا، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق بشأن طريقة استخدام شبكة "كلوب هاوس" الاجتماعية المعلومات الخاصة لمستخدميها.وأشارت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (كنيل) إلى أن "التحقيق من شأنه التأكد" من سريان القانون الأوروبي لحماية البيانات على "كلوب هاوس"، ومن احترام الشبكة له، موضحة أنها قد تلجأ إلى "صلاحياتها الزجرية" في حال ثبوت عدم التزام الشبكة هذه التشريعات، حسب ما ذكرته "وكالة الصحافة الفرنسية".وتحقق خدمة "كلوب هاوس" الأميركية نجاحاً كبيراً في الأشهر الأخيرة، وهي شبكة اجتماعية صوتية تتيح للمستخدمين التجمع في غرف محادثات افتراضية.وقد سجل هذا التطبيق الحديث النشأة ازدياداً كبيراً في معدلات الاستخدام حول العالم، إثر تدابير الحجر المنزلي المتخذة لمكافحة جائحة "كوفيد - 19".غير أن "كلوب هاوس" تثير تساؤلات كثيرة مرتبطة باستعمال بيانات مستخدميها الخاصة أو بشأن سلامتها التقنية.وجمعت عريضة في فرنسا أكثر من عشرة آلاف توقيع لإخطار هيئة "كنيل" بشأن انتهاكات محتملة للخصوصية من جانب تطبيق "كلوب هاوس"، وفق ما أشارت إليه الهيئة في بيان.ولفتت إلى أن التطبيق الأميركي لا يملك "أي مقر في الاتحاد الأوروبي" وفق التحقيقات الأولية.

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