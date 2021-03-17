نيويورك تحتفظ بصدارتها لمؤشر مراكز المال العالمية تليها لندن

2021/03/17 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

احتفظت نيويورك بالمركز الأول في أحدث قراءة لمؤشر المراكز المالية العالمية، في حين احتلت لندن المركز الثاني في مواجهة منافسة من شنغهاي ومراكز آسيوية أخرى.

وينظر المؤشر، الذي تعده مؤسسة زد/ين غروب البحثية ومقرها لندن ومعهد التنمية الصيني، في 143 معيارا مقدمة من أطراف خارجية مثل البنك الدولي ووحدة المعلومات التابعة لمجلة "ذا إيكونوميست" ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة.

واستنادا إلى 65507 تقييمات للمراكز المالية مقدمة من 10774 شخصا أجابوا على استقصاء للمؤشر عبر الإنترنت، ظلت نيويورك في المركز الأول بعد حصولها على 764 نقطة، في حين تراجعت لندن 23 نقطة إلى 743، لتسبق شنغهاي بنقطة واحدة.

وقال مايكل مينيلي الرئيس التنفيذي لزد/ين "أربع نقاط كانت ستجعل سنغافورة الثانية مباشرة بعد نيويورك.



الفروق ضئيلة بين المراكز العليا".

واحتلت مراكز مالية آسيوية ستة من بين المراكز العشرة الأولى على المؤشر مع ثلاثة من أوروبا منها فرانكفورت وزيورخ.

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