2021/03/17 | 20:15 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار "وخروج المسلحين من المنطقة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/17 | 20:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار "وخروج المسلحين من المنطقة") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار "وخروج المسلحين من المنطقة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).