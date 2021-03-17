الانبار تعلن المباشرة بإعادة اعمار البنى التحتية لحقل عكاز للغاز

2021/03/17 | 20:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن مستشار محافظ الانبار لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، الاربعاء، المباشرة بإعادة اعمار وتأهيل البنى التحتية لحقل عكاز تمهيدا لعرضه كفرص استثمارية .

وقال الطرموز في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “وزارة النفط وافقت على خطة لاعادة اعمار وتأهيل البنى التحتية لحقل عكاز للغاز في قضاء القائم غربي الانبار لتهيئته قبيل عرضه كفرص استثمارية “.

واضاف ان “الوزارة المعنية وبالتنسيق مع حكومة الانبار المحلية اعدت خطة تضمن اعادة اعمار وتأهيل البنى التحتية الخاصة بمنى الحقل وتشمل انشاء غرف حماية عدد 30 لحماية الموقع فضلا عن انشاء بناية عدد 3 لمقر الفوج والسرايا مع نصب منظومة كاميرات مراقبة الموقع بالإضافة الى انشاء طريق سبيس داخل حقل عكاز الغازي”.

وبين أن “كلفة مشروع البنى التحتية للحقل نحو 12 مليار دينار”، موضحا ان “هذه المشاريع تأتي قبيل مباشرة الشركات الاستثمارية لتشغيل الحقل واعادته للخدمة “.

يشار الى ان العديد من الشركات الاستثمارية ابدت رغبتها لتشغيل حقل عكاز للغاز الذي يعد من اهم المشاريع العملاقة في الانبار.



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