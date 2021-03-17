الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً قبيل قرار السياسة النقدية

2021/03/17 | 20:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي.

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