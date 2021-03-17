السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز التعاون في عدة مجالات بينها الطاقة

2021/03/17 | 20:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة –مباشر: تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس.وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، في بيان صحفي، بأن الاتصال تناول متابعة موضوعات التعاون …

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