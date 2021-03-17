2021/03/17 | 20:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الكاظمي يجتمع بوفد إقليم كردستان في منزل رئيس الجمهورية برهم صالح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الكاظمي يجتمع بوفد إقليم كردستان في منزل رئيس الجمهورية برهم صالح) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الكاظمي يجتمع بوفد إقليم كردستان في منزل رئيس الجمهورية برهم صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).