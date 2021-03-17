بابل تعلن زيادة الدوام في الدوائر الى 100%

2021/03/17 | 20:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة بابل، الاربعاء، زيادة

الدوام في عدد من دوائر الدولة الى 100%

لانجاز معاملات المواطنين.

وذكر مصدر في

المحافظة لموقع NRT عربية، اليوم (17

اذار 2021)، انه "إستجابة لمناشدات

المواطنين عبر

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