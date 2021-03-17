التربية تعلن تعطيل الامتحانات يوم الأحد المقبل

2021/03/17 | 20:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت وزارة التربية، الأربعاء، تعطيل الامتحانات يوم الأحد المقبل، بمناسبة أعياد نوروز. وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “يتوجب على الادارات المدرسية كافة اعتبار يوم الأحد عطلة رسمية عند وضع الجداول الامتحانية وذلك احتفاءً بأعياد نوروز”، متمنية ان “يعم الامن والسلام في ربوع بلدنا الحبيب وان يحقق …

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