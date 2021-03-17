المالكي يدعو لمزيد من الدعم الدولي إلى العراق

2021/03/17 | 20:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، إلى مزيد من الدعم الدولي إلى العراق، فيما أكد أن العراق ماضٍ نحو تصحيح مسار العملية السياسية.وقال مكتب المالكي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الأخير “استقبل بمكتبه اليوم سفيرة استراليا الجديدة لدى العراق بولا غانلي، حيث أبدى ترحيبها بها، …

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