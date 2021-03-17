اتحاد علماء المسلمين في العراق: ثلاث فرق من الموساد تنشط في” الهول السوري”

2021/03/17 | 20:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشف اتحاد علماء المسلمين في العراق، الاربعاء، عن نشاط 3 فرق للموساد في مخيم الهول السوري.

وقال رئيس فرع الاتحاد في ديالى جبار المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” لدينا معلومات تتحدث عن نشاط 3 فرق للموساد في مخيم الهول السوري تحت يافطة منظمات انسانية لكنها بالاحرى عناصر مخابراتية تعمل على تجنيد الشباب في خلايا متعددة مع توفير الدعم لهم”.

واضاف المعموري،ان” وجود الموساد في مخيم الهول السوري يدلل على احندة اخرى تحظر للمنطقة وخاصة العراق مؤكدا بان الخروقات المتكررة في الاونة الاخيرة تشير المعلومات بان اغلبها نفذت من قبل ارهابين كانوا في الهول ما يعني بان المخطط واضح والموساد متورطة به”.

واشار الى ان” الهول السوري تحول الى حقل تجارب لاجهزة المخابرات العالمية التي تحاول استهداف امن المنطقة ومنها العراق وهذا ما يفسر الحماية الامريكية للمخيم رغم جود الالاف الارهابين من داعش بداخله”.

ويضم مخيم الهول السوري الالاف من الارهابين وعوائلهم بينهم عراقيين”.انتهى 25 ف

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