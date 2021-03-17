الصحة العالمية تعلن موقفها بشأن لقاح”أسترازينيكا”

2021/03/17 | 20:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة سلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن جدوى استخدام لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكورونا تفوق مخاطره، وأوصت باستمرار التحصين به.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت لقاح شركة “أسترازينيكا” بالتعاون مع جامعة أكسفورد في قائمة الاستخدام الطارئ الشهر الماضي مما أتاحه على نطاق أوسع لدول العالم النامي بسبب انخفاض سعره، لكن أكثر من 12 دولة أوروبية أوقفت استخدام اللقاح هذا الأسبوع بعد أن ثارت مخاوف بشأن آثار جانبية محتملة له.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها تحقق في تقارير عن 30 حالة إصابة باضطرابات غير معتادة في وظائف الدم بين خمسة ملايين تلقوا اللقاح.

وجرى توزيع 45 مليون جرعة في الإجمال من لقاح “أسترازينيكا” في أنحاء المنطقة، فيما من المقرر أن تعلن الوكالة الأوروبية للأدوية النتائج التي توصلت إليها بصدد مدى سلامة اللقاح المذكور غدا الخميس.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللجنة العالمية لسلامة اللقاحات تمحّص أحدث البيانات المتاحة بشأن سلامة لقاح “أسترازينيكا”.

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