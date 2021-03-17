دعوى قضائية في محكمة تحقيق الرصافة ضد العنكوشي (وثيقة)

2021/03/17 | 20:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تقدم نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي وهاب رزاق عجلان، الأربعاء، بشكوى في محكمة تحقيق الرصافة، ضد رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، بتهمة "التشهير والإدلاء بتصريحات معيبة".

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وحصل "ناس" على نسخة من الشكوى المقدمة من قبل عجلان، (17 آذار 2021)، والتي نصت على "سبق وأن قام المشكو منه حسين العنكوشي بالظهور في وسائل الاإعلام المختلفة والادلاء بتصريحات معيبة وغير اخلاقية وتشهير بحق ادارة ومنتسبي نادي الشرطة الرياضي دون وجه حق".

وأضاف، "وعليه نطلب من عدالة محكمتكم الشكوى ضد المشكو منه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه".

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