ديالى ترفع التجاوزات عن نهر خريسان لتفادي الاضرار بـ 300 الف نسمة

2021/03/17 | 20:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن اطلاق حملة المحاور الثلاثة لتفادي كارثة تلتهم 300 الف نسمة.

وقال قائمممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الجهد الحكومي المشترك لدوائر عدة انطلق اليوم بحملة واسعة لرفع كل التجاوزات على نهر خريسان ابتداء من ناحية العبارة وصولا الى مركز بعقوبة لمسافة تزيد عن 15كم من خلال 3 محاور رئيسية هي رفع المخلفات ومنع رمي النفايات وازالة التجاوزات لحلق انسيابية في تدفق المياه صوب مركز المدينة وبقية المناطق القريبة منها”.

واضاف الحيالي،ان” الحملة تاتي لمنع ارتفاع معدلات التلوث الحادة في مياه خريسان بسبب رمي كميات كبيرة من النفايات والقاذروات دون الانتباه لخطورتها على الصحة وامكانية ان تؤدي الى كارثة تلتهم 300 الف نسمة هم سكان بعقوبة وبقية المناطق التي تعتمد على خريسان كمصدر رئيسي للمياه”.

واشار الى ان” مفارز امنية ترافق فرق رفع التجاوزات والمخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يرفض الانصياع للاوامر والتعليمات مؤكد بان الحملة هي الاكبر من نوعه لحماية نهر خريسان”.

ويمثل خريسان شريان الحياة في بعقوبة والمغذي الرئيسي لجميع محطات الاسالة”.انتهى 25 ف

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