رئاسة مجلس النواب تحدد موعدا للتصويت على موازنة 2021

2021/03/17 | 20:36 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاربعاء، تحديد يوم الخميس كموعد للتصويت على مشروع قانون موازنة 2021.

وذكرت مقررة اللجنة ميثاق الحامدي في تصري خاص لموقع NRT عربية، اليوم (17 اذار2021)، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعلن عن التصويت على قانوني الموازنة الاتحادية والمحكمة الاتحادية في جلسة يوم غد الخميس".

واضاف، ان "تم التصويت على جميع فقرات قانون المحكمة الاتحادية وبقي التصويت على مجمل القانون والذي يحتاج الى نصاب الثلثين".

جدير بالذكر ان حصة الإقليم وسعر صرف الدولار يعتبران من اهم المعوقات التي تعترض إقرار الموازنة، بالإضافة الى تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي من المقرر التصويت عليه في جلسة يوم الخميس المقبل والذي اشترطت كتل تمريره قبل العودة للمفاوضات مع الجانب الكردي.

ا.ح

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