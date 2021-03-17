تظاهرات في عدن احتجاجا على الغلاء في اليمن

2021/03/17 | 20:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر مئات اليمنيين في شوارع مدينة عدن الجنوبية لليوم الثاني على التوالي، الأربعاء، للاحتجاج على الظروف المعيشية السيئة وغلاء الأسعار في البلد الفقير الذي مزّقته الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات.

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