2021/03/17 | 20:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مجموعة من الكيانات والكتل السياسية، اليوم الأربعاء، مشروع “جبهة وطنية جامعة”، قالت إنها “لخدمة العراق”.وجاء في بيان مشترك أصدرته الكيانات السياسية، وتلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “من أجل صياغة مشروع جبهة وطنية جامعة لخدمة العراق والعراقيين خلال المرحلة المقبلة عقد عدد من الكيانات والحركات السياسية (حركة الوفاء العراقية وتيار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 6 كيانات سياسية تعلن مشروع “جبهة وطنية جامعة” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (6 كيانات سياسية تعلن مشروع “جبهة وطنية جامعة”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (6 كيانات سياسية تعلن مشروع “جبهة وطنية جامعة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).