هيئة الطيران المدني الايراني تعزو إسقاط الطائرة الأوكرانية الى خطأ من مشغل في الدفاعات الجوية

2021/03/17 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ذكر الموقع الإلكتروني لهيئة الطيران المدني في إيران أن "التقرير النهائي للهيئة بشأن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عام 2020، أرجع الكارثة إلى خطأ من مشغل دفاعات جوية ".وقال التقرير بحسب وكالة اننباء " فارس ": ,تم تعريف الطائرة على أنها هدف معاد بسبب خطأ من مشغل للدفاعات الجوية، قرب طهران وجرى استهدافها بصاروخين".وأسقطت إيران الطائرة في يناير 2020، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.وافادت هيئة الطيران المدني في ايران بإن التقرير ، الذي تم إعداده لأغراض وقائية ، يتضمن وصفًا لجميع المعلومات والنتائج والتحليلات والاستنتاجات المتخصصة لـ 12 مجموعة من الخبراء ويدعو إلى اتخاذ تدابير تصحيحية على نطاق دولي"./انتهى2

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