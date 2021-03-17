التربية تعطل الامتحانات الأحد المقبل بمناسبة أعياد نورو

2021/03/17 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة التربية تعطيل الامتحانات يوم الأحد المقبل بمناسبة أعياد نوروز,وقالت الوزارة في بيان، إنه "يتوجب على الادارات المدرسية كافة اعتبار يوم الأحد عطلة رسمية عند وضع الجداول الامتحانية احتفاءً بأعياد نوروز"./انتهى3

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