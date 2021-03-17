2021/03/17 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصعلق عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، على قرار وزارة الداخلية العراقية بشأن منح سمات الدخول لمواطني 37 دولة إلى العراق.وقال الموسوي لـ(بغداد اليوم) إن "انفتاح العراق على دول العالم أمر مهم وله نتائج إيجابية كبيرة، لكن في نفس الوقت يجب أن يكون هناك تعامل بالمثل من قبل تلك الدول رداً على قرار الداخلية العراقية".وأضاف أن "لجنة العلاقات الخارجية النيابية سوف تخاطب وزارة الخارجية العراقية، لمعرفة فيما اذا طلب العراق من تلك الدول المعاملة بالمثل، ومن ثم سيكون لنا موقفا من هذا القرار".

وكانت وزارة الداخلية العراقية قررت، الاثنين (15 آذار 2021)، السماح بمنح مواطني 37 دولة تأشيرة دخول لأراضيه بعد وصولهم.

ونصت وثيقة صادرة من الداخلية وموجهة الى مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، على "شمول مواطني دول أمريكا، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، المانيا، ايطاليا، بلجيكا، لوكسمبورغ، هولندا، دنمارك، ايرلندا، جبل طارق، اليونان، اسبانيا، البرتغال، السويد، النمسا، فلندا، استونيا، بولندا، الجيك، سلوفاكيا، سلوفينيا، قبرص، مالطا، المجر، بلغاريا، ورومانيا كرواتيا، استراليا، كندا، كوريا الجنوبية، اليابان"، بمنح سمة دخول اعتيادية في المطارات والمنافذ الحدودية مقابل رسم سمة الدخول واعتبارا من 15 آذار 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قرار العراق منح سمات دخول بمطاراته لمواطني 37 دولة.. نائب: سيكون لنا موقف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قرار العراق منح سمات دخول بمطاراته لمواطني 37 دولة.. نائب: سيكون لنا موقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).