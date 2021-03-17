2021/03/17 | 20:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. تكليف “عبد الاله النائلي” بمهام رئيس مؤسسة الشهداء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. تكليف “عبد الاله النائلي” بمهام رئيس مؤسسة الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).