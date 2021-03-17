استقرار إنتاج النفط في الولايات المتحدة مع تراجع الواردات

2021/03/17 | 20:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع قوي للواردات الأمريكية من الخام.

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