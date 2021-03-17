2021/03/17 | 20:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر أمني، اليوم الأربعاء، ان القوات الامنية قامت بالقاء القبض على 2 من ارهابيي تنظيم داعش في أطراف مدينة كركوك.

وقال المصدر في تصريح لـ PUKmedia: أن القوات الأمنية قامت بالقاء القبض على 2 من ارهابيي داعش أحداهما في اطراف مدينة كركوك والآخر في قضاء داقوق جنوبي المدينة.

وأضاف: أن أحد الارهابيين تصدى للقوات الأمنية أثناء محاولة القاء القبض عليه وبعد أن أصيب بجراح تمكنت القوات الأمنية من القاء القبض عليه وكلاهما مطلوبان وفق المادة 4 أرهاب.

PUKmedia عمر اواره

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 2 من ارهابيي داعش في اطراف كركوك) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 2 من ارهابيي داعش في اطراف كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).