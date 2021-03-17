روسيا تستدعي سفيرها من واشنطن للتشاور

2021/03/17 | 20:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية الروسية عن استدعاء

السفير الروسي لدى الولايات المتحدة

أناتولي أنطونوف إلى موسكو للتشاور،

حيث سيتم تقييم آفاق العلاقات مع

واشنطن.

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