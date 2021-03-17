بالوثيقة.. الأمانة العامة تكلف النائلي بمهام رئيس ’مؤسسة الشهداء’

2021/03/17 | 20:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عبد الاله النائلي بمهام رئيس مؤسسة الشهداء. وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في كتاب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استنادا الى قرار مجلس الوزراء وموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء، تقرر ما يأتي: تكليف السيد (عبد الاله علي محمد النائلي) بمهمات رئيس مؤسسة الشهداء”.

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